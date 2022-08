Oggi, molto probabilmente, la Sampdoria tenterà di affondare il colpo per Daniele Rugani. In giornata infatti è previsto un incontro con la Juventus, proprietaria del cartellino del difensore, per cercare la quadra e portare il giocatore a Genova. Ieri il centrale ha parlato con Allegri, e dal summit è emersa la necessità per l'ex Cagliari di andare a giocare con continuità.



In questo momento secondo Alfredo Pedullà la Samp è il club che spinge di più per avere il giocatore. Rugani è un pallino di Faggiano, e per questo motivo la dirigenza genovese avrebbe programmato il summit nel capoluogo ligure. Il Doria vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, pagando quasi la metà dell'ingaggio (arriverebbe a 1,4 milioni), anche se ci sono ancora alcune cose da sistemare come bonus e altri dettagli. La Samp, in questo momento, è la società in pole, Empoli e Verona inseguono, mentre ieri è andato in scena anche un contatto con il Galatasaray.