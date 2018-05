La Sampdoria ha deciso: l'obiettivo principale per la difesa, o quantomeno uno dei giocatori che il club di Corte Lambruschini segue con maggiore attenzione, è Omar Colley, difensore centrale di proprietà del Genk. Il calciatore gambiano in questi giorni è in pellegrinaggio alla Mecca, ma per oggi sarebbe previsto un incontro tra uno degli agenti del classe 1992 e la società.



Il summit secondo Il Secolo XIX sarebbe in programma a Roma, dove il procuratore incontrerà Ferrero e Romei. La sensazione è che si cercherà di chiudere l'operazione, Colley ha ancora un anno di contratto ma il Genk potrebbe cedere di fronte ad un'offerta da 8-9 milioni di euro. Oltretutto Corte Lambruschini nei giorni scorsi ha già incassato anche il gradimento del calciatore, che avrebbe dato il suo assenso al trasferimento a Genova. Gli uomini mercato doriani poi lo seguono da tempo, avendo trattato a lungo il suo trasferimento la scorsa estate.



Il problema è che la Samp attualmente ha il mercato bloccato in entrata a causa dell'incertezza sui diritti tv. Sciolto il nodo degli incassi derivanti dal nuovo accordo, i blucerchiati potranno concentrarsi per chiudere le operazioni in entrata.