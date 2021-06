A Genova i tifosi della Sampdoria sono ancora in attesa per la decisione di Massimo Ferrero in merito al futuro dell'allenatore. Il presidente blucerchiato deve ancora decidere in merito al nuovo tecnico, a giocarsi il posto sono rimasti Roberto D’Aversa, in vantaggio, seguito da Beppe Iachini e Marco Giampaolo.



Oggi per D'Aversa si terrà un nuovo incontro con la dirigenza doriana, il Viperetta insieme al ds Carlo Osti discuterà con l'agente del mister, Tullio Tinti, per analizzare alcuni aspetti del passaggio alla Sampdoria. Secondo Il Secolo XIX potrebbe essere presente in persona anche lo stesso D’Aversa. Non si tratterà di un summit decisivo, dovranno esserci ancora passaggi,ma si tratterà di un faccia a faccia importante.