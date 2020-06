Da oggi, e per un mese, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero resterà sulla graticola. Il programma della giornata odierna ad esempio prevede, presso il Tribunale penale di Roma, l’udienza per la presunta distrazione di fondi dalle casse blucerchiate nell’ambito dell’operazione relativa alla cessione di Pedro Obiang al West Ham.



I possibili scenari, per Ferrero, sono quattro. Nella migliore delle ipotesi, il Viperetta potrebbe ottenere un nuovo rinvio, cosa che l’imprenditore romano riterrebbe già un mezzo successo considerando la linea intrapresa nelle ultime scelte legali, oppure addirittura l’archiviazione. Il presidente però avrebbe di fronte a sé altre due chance: patteggiare, come già fatto durante il procedimento sportivo, oppure essere rinviato a giudizio.