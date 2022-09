Oggi inizia una vicenda giudiziaria che interessa, per vie traverse, anche la Sampdoria. Questa mattina infatti presso il Tribunale di Paola inizierà con rito ordinario il processo a Massimo Ferrero e ad altri otto imputati, relativo al fallimento di quattro aziende basate proprio in Calabria.



Altri aggiornamenti arrivano invece dal ramo fallimenti del Viperetta. È stata infatti rinviata l'adunanza dei creditori di Eleven Finance, una delle due società su cui pendeva istanza di fallimento e per le quali l'ex patron della Samp ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo. Originariamente in programma per venerdì 30 settembre alle ore 10, i commissari giudiziali hanno accettato la richiesta di Gianluca Vidal e dei legali dei Ferrero (Ponti, Spadetto e De Belardini) di ottenere un rinvio per apportare un'integrazione al piano di rientro da proporre ai creditori, scrive Il Secolo XIX.



I due creditori principali di Eleven Finance sono la finanziaria svedese Hoist e il Fisco. Il termine adesso è stato spostato al 10 novembre, non fissata ancora la nuova data dell'adunanza dei creditori. Non esistendo scadenze temporali, si potrebbe quindi andare addirittura all'inizio del 2023. Per l'altra società, Farvem, il decreto di omologazione è arrivato lo scorso maggio.