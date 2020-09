Il matrimonio tra la Sampdoria e Keita Baldé può cominciare. Mancano ancora le visite mediche e le firme di rito, ma l'attaccante ex Lazio si può ormai considerare virtualmente un nuovo rinforzo del club blucerchiato. Già oggi il giocatore classe 1995 potrebbe arrivare a Genova per sostenere gli esami strumentali e siglare il suo contratto con Corte Lambruschini.



La trattativa, scrive Il Secolo XIX, è stata espressamente voluta da Claudio Ranieri che già da un paio di settimane aveva suggerito il suo nome all'area tecnica. L'operazione è stata imbastita sulla base del prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, mentre il Monaco proprietario del cartellino contribuirà con un incentivo al pagamento dello stipendio del calciatore.



In seguito stando al quotidiano la Samp potrebbe far firmare un contratto quadriennale a Keita, che conosce già piuttosto bene l'ambiente blucerchiato grazie al fratello Ibou, di proprietà del Doria, ma anche per merito di Quagliarella, dal momento che le compagne dei due giocatori si conoscono da tempo.