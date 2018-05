Per il futuro della Sampdoria, quella di oggi sarà una giornata importantissima. A Roma infatti si terrà il tanto atteso faccia a faccia tra il presidente blucerchiato Massimo Ferrero e l'allenatore doriano, Marco Giampaolo. Bisognerà discutere, alla presenza anche di altri dirigenti di Corte Lambruschini, del futuro del tecnico.



Dopo il summit si capirà se Giampaolo sarà ancora l'allenatore della Sampdoria. L'allenatore ha più volte espresso la sua totale disponbilità, a patto di ricevere chiarezza e indicazioni precise dalla proprietà in vista della prossima stagione. Richieste che il tecnico di Giulianova esporrà a Ferrero in persona nel corso della riunione. Se ci sarà intesa, convergenza sui programmi e sugli obiettivi - non necessariamente per quanto riguarda il mercato - allora il matrimonio tra Giampaolo e la Samp potrà continuare. Anche il Viperetta non ha mai fatto mistero di voler proseguire il suo rapporto con l'ex mister dell'Empoli: le premesse sembrano esserci tutte, ora però bisogna trovare l'accordo.