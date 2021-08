Sono ormai in dirittura d’arrivo due trattative in fase di uscita, che coinvolgeranno il centrocampista della Sampdoria Mehdi Leris e il collega attaccante Antonino La Gumina. Il primo pare ormai aver trovato l’accordo con il Brescia, che ha superato la concorrenza di Salernitana e Verona in Serie A, e del Vicenza e del Perugia in Serie B. Oggi la Samp secondo Il Secolo XIX potrebbe discutere gli ultimi dettagli del trasferimento del giocatore in biancoazzurro. Leris ieri sera non è neppure stato convocato per la gara di Coppa Italia.



Destino simile per Antonino La Gumina, anche lui fuori dall’elenco dei giocatori chiamati da mister D’Aversa. L’ex punta dell’Empoli si accaserà al Como, tutti i dettagli sono già stati definiti e lo stesso attaccante si sarebbe convinto a scendere di categoria. La formula sarà quella del prestito, ancora non è dato sapere se con diritto di riscatto o obbligo.