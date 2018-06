Doppio colpo da festeggiare per la Sampdoria, che si prepara ad accogliere due rinforzi per la prossima stagione. Oggi a Genova infatti è atteso Alex Ferrari, difensore centrale e all'occorrenza terzino che andrà a ricoprire il ruolo di 'terzo' alle spalle di Colley e Andersen, e pure di vice Bereszynski in caso di assenza del polacco, potendo giocare all'occorrenza terzino. Ferrari arriverà in prestito con obbligo di riscatto dal Bologna, per una cifra vicina ai 4,5 milioni di euro.



Dopo il sì definitivo.di ieri sera, la Samp è pronta ad accogliere anche il centrocampista Valon Berisha, che arriverà per una cifra di circa 8 milioni di euro. Il Doria ha battuto la concorrenza di numerose società, tra cui la Lazio, il Liverpool e il Newcastle, che monitoravano il centrocampista del Salisburgo. Berisha arriverà a Genova per le visite tra domani e venerdì.



Ancora qualche piccolo dettaglio da limare invece per Lovro Majer, che comunque dovrebbe essere risolto entro fine settimana: l'intesa con la Lokomotiva Zagabria c'è, a 7 milioni più 1 di bonus, quella con il giocatore anche, mancano soltanto alcuni piccoli particolari sulle commissioni.