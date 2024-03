Da qualche tempo, Matteonon è più solo l'azionista di riferimento della, come veniva definito sino a poche settimane fa, ma anche il presidente del club blucerchiato, nonché del Consiglio di Amministrazione. Da inizio anno però, dagli albori della sua avventura a Genova, il numero uno doriano si è calato subito nella parte, in particolare dopo l'uscita di scena del socio Radrizzani. Da quando l'ex proprietario del Leeds si è defilato, Manfredi ha preso ledel Doria, trattando in prima persona incontri con squadra e allenatore e situazioni legate al mondo blucerchiato.Quasi ogni settimana Manfredi scende da Milano a Genova, per, seguire gli allenamenti e le partite. Un'abitudine che l'imprenditore non perderà neppure durante la sosta per le nazionali. Questa mattina il presidente - che non aveva potuto presenziare a Bari ed era stato per questo motivo videochiamato dai giocatori dopo il successo che ha permesso alla Samp di agganciare per la prima volta i play off - sarà a Bogliasco perdella truppa di Pirlo mentre nel pomeriggio è atteso da un impegno 'istituzionale'. Per la prima volta infatti Manfredi visiterà l'Istituto 'Gaslini' insieme alla squadra, nella tradizionale visita pre pasquale da sempre tipica della Samp.