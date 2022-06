E' previsto per questa mattina l'incontro a Genova tra la Sampdoria e Carlo Osti. Il dirigente, cercato dallo Spezia, incontrerà la società blucerchiata per capire quale sarà il futuro del direttore sportivo. I bianconeri tentano il dirigente con un contratto triennale e ampie garanzie di autonomie, anche se pare che Osti non abbia ancora ricevuto un'offerta ufficiale.



Lo Spezia sta facendo le ultime valutazioni. Tra i candidati, infatti, c'è anche Romairone. Osti dal canto suo è molto legato alla Samp, e questa mattina parteciperà alle riunioni di mercato con Lanna, Faggiano, Romei e Baldini. Convocati anche, scrive Il Secolo XIX, il video analyst Spalla e il preparatore dei portieri Lorieri.