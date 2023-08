Con un blitz improvviso, la Sampdoria ha confermato le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, relativi ad un forte interessamento per Estanis Pedrola, esterno offensivo classe 2003 di proprietà del Barcellona. Il club blucerchiato e quello blaugrana hanno trovato l'intesa per il trasferimento del giocatore a Genova, sulla base di una trattativa molto articolata.



Il calciatore arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni per la Samp, mentre il Barça detiene la possibilità di controriscattare il suo cartellino a 7 milioni di euro. I catalani detengono anche il 50% sulla futura vendita del ragazzo. Pedrola è atteso a Genova oggi, e già domani potrebbe sostenere le visite mediche per poi mettersia disposizione di mister Pirlo.