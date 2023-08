Continuano le iniezioni di capitale necessarie per puntellare i costi della Sampdoria, dove l'opera di Radrizzani e Manfredi è soltanto appena iniziata. Per oggi infatti si attende il versamento in conto capitale di 14 milioni provenienti da Aser Ventures e veicolati dalla Blucerchiati, la controllante della Samp. Questa cifra, se non ci saranno problemi legati al ricorso presentato da Ferrero al tribunale di Genova, servirà a sottoscrivere una ulteriore tranche del prestito obbligazionario convertibile, in linea con quanto previsto dall'accordo di investimento.



I nuovi 14 milioni dei due imprenditori avranno anche un ulteriore effetto, ossia quello di diluire ulteriormente la percentuale di azioni di Sport Spettacolo Holding, la società dei Ferrero ed ex controllante della Samp. Il versamento servirà, scrive Il Secolo XIX, per saldare le scadenze di oggi tra cui i bonus che avevano 'sostituito' lo stipendio di dicembre, il normale stipendio di maggio e i contributi previdenziali.