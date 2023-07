Cambia ancora pelle il Consiglio di amministrazione della Sampdoria, grande protagonista degli ultimi mesi blucerchiati. Il board è sceso sotto al numero minimo di componenti, ossia tre, dopo le dimissioni di Romei e Panconi, rimasto in carica formalmente ancora qualche giorno per evitare appunto di avere soltanto due membri.



Oggi è infatti prevista una riunione del Cda, in cui la nuova proprietà Radrizzani-Manfredi presumibilmente indicherà i profili di fiducia da inserire nell'organo. Entro 15 giorni poi la Sampdoria convocherà una nuova assemblea degli azionisti,e a quel punto il CdA verrà modificato in una nuova formula. Anche il CdA di fine luglio, però, avrà una data di scadenza piuttosto breve: resterà presumibilmente in carica fino all'omologa del tribunale del piano di ristrutturazione, quindi sostanzialmente in un paio di mesi. A fine settembre poi potrebbe essere varato il nuovo, definitivo Consiglio.