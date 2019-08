L'assenso è arrivato , il gruppo Vialli ha detto 'sì' alla trattativa per portare Gregoirealla. E così oggi potrebbe essere la giornata decisiva per l'approdo dell'attaccante in blucerchiato, dopo che il francese aveva già assaggiato l'aria genovese nella scorsa stagione.Ieri pomeriggio le parti hanno trovato l'accordo, e così dopo la benedizione della cordata Vialli (che da oggi dovrà essere informata e consultata in merito alle operazioni di mercato) si è arrivati alla fumata bianca definitiva. Oggi il presidente del Doria Massimo Ferrero sarà a Roma,l'affare.Defrel arriverà in prestito con obbligo di riscatto, e la cifra è quella prevista, ossia 15 milioni di euro, divisi tratra un anno. Si tratta di un importo che consentirà ai giallorossi di non registrare una minusvalenza, aspetto questo molto importante e di cui tenere conto. Inoltre la Roma potrà 'scontare' la cifra dall'affare Schick, dal momento che la squadra di Pallotta deve ancora 20 milioni alla Samp per il ceco.