La trattativa tra la Sampdoria e il Sassuolo per il centrocampista Abdou Harroui è ormai in dirittura d'arrivo. Il nome del marocchino naturalizzato olandese classe 1998 ha iniziato a circolare ieri, ma l'operazione pare decisamente ben impostata. Addirittura, la chiusura potrebbe arrivare già oggi.



Secondo Sky Sport nel pomeriggio è attesa la fumata bianca: l'affare è stato impostato dal Doria sulla base del trasferimento a titolo temporaneo, ossia prestito, ma con obbligo di riscatto in caso di mantenimento della categoria.