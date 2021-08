C'è un affare, in casa Sampdoria, che ha subito attirato l'attenzione dei tifosi blucerchiati. E' la trattativa per portare a Genova Vladyslav Supryaga, attaccante classe 2000 messosi in mostra con il Dnipro e attualmente di proprietà della Dinamo Kiev. Nonostante la smentita del presidente della squadra gialloblù, infatti, l'operazione sarebbe in dirittura d'arrivo.



Secondo Sky Sport, l'affare - già fatto - si potrebbe chiudere addirittura oggi. Le cifre della trattativa sarebbero un milione per il prestito oneroso, e ulteriori 7,5 milioni da versare alla Dinamo Kiev tra un anno per acquistarlo a titolo definitivo. Il giocatore ieri non ha preso parte all'amichevole con l'Inter, presumibilmente proprio per la cessione imminente.