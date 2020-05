Giornata di test medici in casa Sampdoria, che ha aperto la settimana con un doppio esame, ossia tampone naso faringeo e test sierologico, per tutti i tesserati, compresi coloro che non avevano ancora sostenuto l'esame come il ds Osti. A seguire i giocatori, divisi in piccoli gruppi tra mattina e pomeriggio, si recheranno al Mugnaini per la settimana di lavoro, organizzata su doppie sedute ad eccezione di mercoledì e sabato. Tutte le sessioni saranno di durata inferiore ad un'ora, e proseguiranno il programma della scorsa settimana, sotto gli occhi dei preparatori Bertelli e Catalano, del vice di Ranieri Benetti e del collaboratore tecnico Cornacchia.



A proposito di Ranieri, oggi il tecnico è tornato al Mugnaini dopo 67 giorni di assenza. La società nei giorni scorsi si è preparata a tutte le eventualità per riprendere gli allenamenti, compresa quella del maxi ritiro: il Doria secondo Il Secolo XIX aveva infatti bloccato l'intero Ac Hotel (classica sede del ritiro pre partita) che sarebbe rimasto a disposizione in esclusiva.