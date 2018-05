Tutti i segnali sembrano andare in un'unica direzione: l'addio di Riccardo Pecini alla Sampdoria ormai pare una formalità. Il 'mal di pancia' non è passato al ds del settore giovanile blucerchiato, nonostante i tentativi di Corte Lambruschini di far cambiare idea al suo Re Mida dello scouting. Il suo addio non è dovuto ad una questione economica (la Sampdoria aveva fatto sapere di essere disposta a pareggiare ogni offerta arrivata sul tavolo del dirigente) nè di ambizioni, visto che recentemente Pecini ha detto 'no' ad un'intrigante offerta del Napoli. Oltretutto l'Empoli - che sembra la meta più papabile in questo momento - a livello di blasone e di possibilità di mettersi in mostra offre decisamente meno occasioni della Samp.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica anche le divergenze con il Doria in merito alla gestione del settore giovanile di cui Pecini è direttore sportivo non sarebbero state decisive, perchè Ferrero e Romei negli ultimi faccia a faccia gli avevano proposto di ripensarne l'organizzazione nel modo a lui più congeniale. Il problema sarebbe un altro: secondo fonti vicine al ds, Pecini non si ritroverebbe più nella gestione generale del club e preferirebbe salutare prima di incrinare i rapporti.



A breve potrebbe esserci un ultimo incontro tra lui e Romei, magari anche alla presenza di Ferrero, per provare a convincerlo, ma le sensazioni sono estremamente negative. A confermarlo c'è un'ulteriore indiscrezione: oggi a Roma si terrà un vertice di mercato alla presenza di Osti e Pradè, in partenza in mattinata da Genova. Pecini non ci sarà.