La Sampdoria aspetta di abbracciare il secondo innesto di questa campagna acquisti estiva. Oggi, infatti, potrebbe essere il giorno di Filip Djuricic, atteso a Genova per iniziare la sua avventura 2.0 in blucerchiato, a distanza di quasi quattro anni dall'ultima volta. La sua ultima apparizione fu una partita di Coppa Italia con il Pescara, e proprio da questo torneo il serbo potrebbe ripartire.



In giornata Djuricic dovrebbe sostenere le visite mediche con la Samp, prima di firmare il contratto biennale con opzione per il terzo anno su cui è già stato trovato un accordo. Si sta facendo strada, se le sue condizioni verranno confermate come buone e se Giampaolo lo riterrà opportuno, l'idea di un possibile esordio già venerdì, proprio in Coppa Italia, con la Reggina.