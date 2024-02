Sampdoria-Okaka, nuovi contatti. Ma c'è un punto di domanda per i blucerchiati

Alla fine del calciomercato, la Sampdoria non è riuscita a regalare ad Andrea Pirlo uno dei rinforzi richiesti dal mister bresciano. Il tecnico voleva una punta, ma le cessioni non sbloccate - prima tra tutte quella di Valerio Verre, non convocato oggi per il Modena - hanno impedito alla dirigenza di muoversi in entrata, visti i rigidi paletti finanziari. Adesso, con la finestra di trasferimenti chiusa, la Samp potrebbe pescare solo nel mercato degli svincolati, dove da tempo c'è Stefano Okaka, giocatore già accostato in estate al club genovese.



Tra la Sampdoria ed Okaka c'erano stati dei contatti ad agosto, ma l'operazione non era andata in porto. Il centravanti, svincolato dopo l'esperienza all’ İstanbul Başakşehir, avrebbe sulla carta le qualità tecniche richieste da Pirlo, da centravanti forte fisicamente e in grado di giocare alla De Luca, e ci sarebbero state delle nuove telefonate tra le parti.



Secondo Il Secolo XIX, però, la Samp starebbe facendo delle valutazioni relative alle tempistiche. Okaka si sta allenando da solo da sette mesi, e di conseguenza avrebbe necessità di tempo per recuperare una condizione fisica ottimale. Per contro, Pirlo chiede dei giocatori già pronti, da poter inserire subito in campo. Questo aspetto potrebbe complicare la trattativa.