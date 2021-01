La Sampdoria e lo Spezia già quest'estate hanno trattato a lungo. I giocatori in predicato di passare tra le due società erano sostanzialmente due, Julian Chabot e Salva Ferrer. La cessione del centrale dai blucerchiati ai bianconeri alla fine si è concretizzata, quella che avrebbe dovuto portare l'esterno a Genova invece è rimasta soltanto un'idea sulla carta. Il patron Volpi infatti aveva deciso di non cedere lo spagnolo, e la Samp si era fatta trovare impreparata rimanendo di fatto senza riserva per Augello.



Ora le due società avrebbero riallacciato i rapporti perché da Corte Lambruschini vorrebbero un riscatto anticipato da parte dello Spezia per Chabot e, secondo Il Secolo XIX, parlando del tedesco potrebbe riaprirsi anche il discorso relativo a Ferrer. Si tratterebbe di una trattativa da circa 10 milioni di euro complessivi.