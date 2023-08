La Sampdoria ha intrapreso una decisa politica incentrata sui giovani giocatori interessanti in ottica futura. La 'linea verde' blucerchiata è stata varata sin dai primi giorni della nuova proprietà, e nelle ultime ore ha subito un'accelerata: il club genovese ieri ha praticamente chiuso l'operazione per portare in Italia Noah, fantasista diciottenne delche arriverà in prestito secco a Bogliasco. Lemina però non è stato l'unico calciatore trattato dal Doria con i francesi.Con il PSG si è parlato, nelle scorse settimane, anche di Cher, centrocampista italiano classe 2003 ex Atalanta e Benfica, arrivato in estate a Parigi. L'azzurro Under 20 però piace molto a Luis Enrique, che lo ha portato in panchina, e la sensazione è che abbia intenzione di trattenerlo e esaminarlo ancora. La Samp è vicina però pure ad un altro talento appena diciannovenne. Si tratta di Mateus, trequartista portoghese nato il 1 luglio 2004, di proprietà dei brasiliani del Boavista ma già transitato dall'Almeria in Spagna e dall'Estoril in Portogallo.