Usciti La Gumina e Leris, la Sampdoria è al lavoro per collocare altri esuberi, a partire da Askildsen passando per Chabot e Jankto. Nell’elenco dei possibili partenti era incluso anche Gianluca Caprari, specialmente in caso di ulteriore innesto nel reparto avanzato, ma recentemente le quotazioni di un suo possibile addio sono calate.



Secondo Sampnews24.com il giocatore, per cui si erano mosse Udinese, Verona e Salernitana, oltre che lo Spezia, sembra destinato alla permanenza a Genova. Alcuni club avrebbero mollato la presa, e l’allenatore Roberto D’Aversa sembra volerlo tenere in considerazione come possibile alternativa in attacco. A meno che non si presenti una società con un’offerta vantaggiosa, quindi, Caprari potrebbe anche giocarsi le sue carte alla Samp.