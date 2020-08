Sono giornate decisive per quello che potrebbe essere il primo movimento in uscita significativo per la Sampdoria in questa sessione estiva di mercato: nonostante le frenate, i ripensamenti e la distanza tra domanda e offerta, il trasferimento di Karol Linetty al Torino comincia a prendere forma in maniera sempre più nitida. Il centrocampista polacco molto probabilmente si trasferirà in granata, dal momento che il suo entourage avrebbe già trovato un accordo di massima sulla base di un contratto a quasi 2 milioni netti a stagione.



Manca ancora la fumata bianca tra i club, ma il punto d'incontro secondo Sampnews24.com dovrebbe essere attorno agli 8 milioni più bonus. L'intesa potrebbe arrivare quindi nelle prossime ore, non ai 7 milioni offerti dal Torino ma neppure ai 12 richiesti dalla Samp. A quel punto Linetty potrebbe raggiungere Giampaolo in granata, nonostante il fantasma di altre pretendenti sullo sfondo.