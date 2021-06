In casa Sampdoria i tre grandi temi sono la scelta dell’allenatore, il rinnovo del direttore sportivo Carlo Osti e quello del responsabile dello scouting Riccardo Pecini. Ormai da parecchio tempo si parla dell’eventuale prolungamento di quest’ultimo con la società blucerchiata, ma la firma non è ancora arrivata, e sembra tutt’ora parecchio distante. Le perplessità di Pecini riguardano principalmente la programmazione e le sue future competenze, e non sono ancora state superate. Nel frattempo, lo Spezia continua a corteggiare il dirigente.



Secondo Il Secolo XIX, oramai si dovrebbe essere vicini ad una risoluzione della vicenda, in un senso o nell’altro. Sarebbe ormai questione di ore, prima di capire se il futuro di Pecini sarà ancora a Genova, o magari a La Spezia, al netto delle dichiarazioni Ferrero, che aveva affermato di voler trattenere l’uomo mercato.