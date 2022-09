Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ha commentato così il mercato blucerchiato, chiuso ieri sera dagli arrivi di Pussetto e Amione in extremis: "Un classico ultimo giorno di mercato, nascono tantissime idee come sempre e si cerca di aggiustare la squadra" ha detto a Sky Sport. Il dirigente, comunque, si dichiara soddisfatto: "Siamo contenti di aver preso Pussetto e Amione, credo che la squadra sia competitiva per i nostri obiettivi".



Osti ha anche analizzato le differenze tra i mercati: "Il mercato è sempre più difficile con il tempo che passa, in passato il discorso parametri zero veniva trattato molto prima rispetto all’inizio del mercato".