Quanto cambiano velocemente le cose nel mondo del calcio. Neppure un mese fa, dopo Udinese-Sampdoria, i blucerchiati erano finiti nell'occhio del ciclone dopo la brutta sconfitta rimediata dai bianconeri. Al centro delle polemiche c'era la campagna acquisti condotta dal direttore sportivo Carlo Osti insieme a Walter Sabatini e al patron Ferrero.



Oggi, dopo due successi splendidi contro Napoli e Frosinone, il morale in casa Sampdoria è decisamente più alto: "Siamo molto contenti, siamo partiti bene in campionato. In qualche modo la sconfitta di Udine, anche se non meritata a pieno, ci ha dato la sveglia" ha raccontato Osti a Rai Radio Uno. "Poi con il Napoli abbiamo fatto una partita di straordinaria intensità, mentre a Frosinone è iniziata bene ed è finita pure meglio".



Sulla cresta dell'onda c'è il reparto offensivo blucerchiato, che ha segnato 8 reti in due partite: "I nostri attaccanti stanno bene: Defrel ha fatto doppietta, poi hanno segnato Quagliarella, Caprari e Kownacki. Al terzo anno possiamo dire che gli schemi di Giampaolo sono ancora validi e funzionano a meraviglia. L’anno scorso subivamo qualche gol di troppo, Giampaolo ha apportato qualche modifica e pare stia funzionando. Sembriamo un po’ più quadrati. E questo dà più equilibrio: cosa utile soprattutto fuori casa. Defrel? Lo cercammo ai tempi del Sassuolo, ma andò a Roma, dove ha avuto tanti problemi fisici. Ora sta tornando il vero Defrel. Si è integrato subito negli schemi del mister e nella nostra realtà".



Il successo di Frosinone per la Sampdoria ha un destinatario speciale: "A Sabatini va la nostra dedica per la vittoria, speriamo di riaverlo presto con noi" ha aggiunto Osti, prima di toccare l'argomento dei plausibili traguardi per la Samp: "Non poniamo obiettivi a inizio anno, abbiamo tanti ragazzi giovani, ci rinnoviamo. E quindi non è corretto dire dove vogliamo arrivare perché non sappiamo quanto tempo ci vorrà perché si integrino. Speriamo di stare nella parte sinistra della classifica e se poi qualcuna tra le grandi dovesse steccare vogliamo farci trovare pronti".



Sabato al Ferraris arriva l'Inter, per quello che è un vero e proprio big match. Osti però si augura che il momento negativo dei nerazzurri possa trascinarsi ancora: "Sono queste le partite che ci esaltano. Mi stupisce la loro falsa partenza, perché sono una squadra forte. Ma squadre come questa si possono ritrovare in un attimo. Speriamo – conclude il direttore sportivo blucerchiato – che il loro momento negativo si prolunghi almeno fino a domenica prossima".