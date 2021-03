Il contratto di Claudio Ranieri non è il solo in scadenza a giugno nella Sampdoria. Oltre a quello del tecnico, ci sono altri due accordi che si concluderanno prima dell'estate, e riguardano il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini.



Entrambi, scrive La Repubblica, considerano la Sampdoria una loro priorità. Per il ds e il capo scout, però, non mancano le proposte e gli interessamenti. Ferrero sembra dare per scontata la loro permanenza, e pare che anche il tecnico Claudio Ranieri gradisca l'eventuale conferma dei due dirigenti, legati da anni alla Samp.