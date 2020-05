Si avvicina il rinnovo per il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti e per il responsabile scouting della prima squadra, Riccardo Pecini. I due dirigenti dovrebbero proseguire il loro rapporto con il patron blucerchiato Massimo Ferrero, che stima particolarmente gli uomini mercato doriani. L’accordo di Osti e Pecini con il Doria scadrà il 30 giugno, ma il rinnovo dovrebbe di fatto essere ormai ad un passo.



Secondo Il Corriere dello Sport ci sarebbe anche già un appuntamento fissato tra Osti, Pecini e lo stesso Ferrero per mettere nero su bianco l’intesa, già raggiunta in linea di massima. L’ipotetica data per la riunione tra le parti prima del rinnovo per almeno un’altra stagione dovrebbe essere a metà giugno, nella sede di Corte Lambruschini