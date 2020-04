La questione Coronavirus influirà anche sul calciomercato e sulle trattative. Il nodo riguarda i contratti in scadenza, non solo dei giocatori ma anche dei dirigenti. In seno alla, ad esempio, le situazioni da monitorare sono quelle del direttore sportivo Carloe del responsabile dello scouting Riccardo, con un contratto in scadenza il 30 giugno. Se si dovesse andare oltre a quella data, bisognerà trovare una soluzione.In realtà, considerando il rapporto che lega Osti e Pecini a Ferrero, ci si sarebbe aspettato un, magari insieme all'annuncio di Ranieri come nuovo tecnico, magari legato all'eventuale salvezza. Così non è stato,e secondo Il Secolo XIX la spiegazione andrebbe cercata nel 'gelo' tra Ferrero e Romei dell'epoca.La Sampdoria ora si ritrova con due figure dirigenziali in scadenza in un momento difficile. E' un caso unico per la Serie A, molto delicato perchè coinvolge anche il presente sotto vari aspetti. Uno riguarda i calciatori, che, l'altro la programmazione. Il mercato e la prossima stagione verranno organizzati in futuro, ma solitamente in questo periodo vengono battute le prime piste e le prime trattative, sfruttando anche i canali propri di ciascun dirigente.Sarebbero arrivatiin ottica prolungamento da parte di Ferrero, ora però bisognerà trovare la quadra sedendosi ad un tavolo, anche per tracciare un bilancio su aspettative e programmi. Forse, aggiunge il quotidiano, il Viperetta considera, molto legati alla Samp e ai vertici di Corte Lambruschini. Però neanche loro, così come i calciatori, continueranno a lavorare oltre il 30 giugno in assenza di contratto.