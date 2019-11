La sosta del campionato non ha fermato la dirigenza della Sampdoria, che ha approfittato della pausa per seguire la squadra satellite blucerchiata, la Vis Pesaro. Da qualche anno la società genovese ha intrapreso una collaborazione con il club marchigiano, a cui presta parecchi calciatori provenienti dalla Primavera.



Secondo Il Secolo XIX ieri pomeriggio, 'complice' l'assenza di partite di Serie A, il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti e il vicepresidente Antonio Romei ​si sono recati al Mapei Stadium per assistere all'incontro tra la Reggio Audace e proprio la Vis, con il tecnico Pavan che nell'undici iniziale ha utilizzato tre calciatori di proprietà di Corte Lambruschini, ossia il difensore Farabegoli e i centrocampisti Gabbani e d Ejjaki. Nella ripresa la colonia doriana è arrivata a ben cinque elementi, con gli ingressi di Campeol e Tessiore. La Vis, sconfitta 2-1 al 90', resta a metà classifica nel campionato di Serie C.