Arrivano notizie importanti sul futuro di Carlo Osti: dopo un lunghissimo tira e molla, caratterizzato da allontanamenti e riavvicinamenti, è finita la telenovela relativa al contratto del direttore sportivo della Sampdoria. E’ arrivata infatti firma sul contratto che legherà ancora il dirigente al blucerchiato, per il decimo anno consecutivo. Osti infatti era arrivato nel dicembre 2012, sotto la gestione Garrone.



Il nuovo accordo di Osti, scrive Il Secolo XIX, è un biennale con scadenza giugno 2023 e, come ruolo, potrebbe andare a ricoprire quello di direttore di tutte le aree tecniche della Sampdoria, specialmente se Ferrero e Preziosi dovessero riuscire a definire l’arrivo in blucerchiato di Faggiano. Il presidente doriano e quello rossoblù sono al lavoro per trovare la quadra in merito.