Al di là della suggestione De Rossi e delle difficoltà per arrivare ad Hurtado, la Sampdoria ha ben presente quelli che sono gli obiettivi di mercato richiesti da Di Francesco. Il primo obiettivo è quello di regalare all'ex mister della Roma un attaccante esterno affidabile, e il nome che convince tutti a Genova è quello di Simone Verdi, classe 1992 di proprietà del Napoli.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica il direttore sportivo doriano Carlo Osti sarebbe al lavoro per il giocatore. Il primo contatto con il Napoli avrebbe prodotto una richiesta considerata troppo alta: De Laurentiis valuta Verdi 23 milioni, troppi per la Samp. Eppure da Corte Lambruschini sperano che la squadra azzurra possa abbassare le sue pretese, e continuano a trattare, anche perchè Verdi sembra in esubero nell'attacco partenopeo.