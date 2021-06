Ormai, il rinnovo dell’attuale direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti sembra soltanto una formalità. Il ds infatti in giornata sarà a Roma, in compagnia del Viperetta, e sul tavolo dell’incontro potrebbe esserci anche il contratto del rinnovo, da firmare nelle prossime ore.



Secondo Il Secolo XIX nel ‘temporary office’ di Ferrero in zona Pantheon non si parlerà soltanto del prolungamento di Osti, ma anche dell’eventuale arrivo di Faggiano alla Sampdoria e della susseguente ripartizione di competenze, in modo tale da non creare sovrapposizioni tra l’ex Genoa e l’attuale direttore.