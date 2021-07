Il gioiellino più chiacchierato in casa Sampdoria è sicuramente il talento danese Mikkel Damsgaard, esploso agli ultimi europei e finito subito sul taccuino delle squadre più importanti in circolazione. In Italia, Damsgaard è stato accostato a Milan, Inter, Juventus e Atalanta, ma all'estero il giocatore ha ancora più mercato. In particolare, si parla moltissimo di Premier League, con Tottenham e Liverpool su tutte.



La gestione della situazione Damsgaard sarà un bell'impegno per il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti, che ha commentato così la situazione: "Non abbiamo ricevuto una telefonata vera. Altro aspetto, anche in Italia si è arrivati a capire che i calciatori possono andare a scadenza" ha detto a Il Secolo XIX.



Il prossimo mercato, secondo Osti, andrà così: "Il Covid ha esasperato una tendenza già in atto da un po’. Meno calciatori hai, più ricco sei. Viene premiata la qualità della rosa, non la quantità. E oggi un manager deve essere bravissimo a capire le potenzialità di un calciatore, sbagliando in meno possibile. Nel calcio di oggi anche un solo contratto in più fa la differenza. Ora dobbiamo trovare una collocazione a chi riteniamo non sia funzionale alla nostra prima squadra e aggiungere quei tasselli che possono completarla. C’è bisogno delle conoscenza di tutti, Ferrero, Osti, Faggiano… La forza di un club è trovare la giusta sintonia e alla Sampdoria c’è sempre stata".