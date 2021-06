Carlo Osti verso il sì, Riccardo Pecini verso il no. E' questo il riassunto dell'incontro tenutosi ieri a Roma, decisivo per valutare la composizione societaria della Sampdoria nel prossimo futuro. Nel club blucerchiato, per il 2020/2021, ci sarà posto per l'attuale direttore sportivo, non per il responsabile dello scouting.



L'incontro chiarificatore, dove sono state esplicitate tante situazioni rimaste sommerse sino ad oggi, ha aperto la strada ad un rinnovo per Osti e, viceversa, ha spalancato le porte per un addio di Pecini, destinato allo Spezia. La nuova avventura in bianconero di Pecini potrebbe iniziare già questa settimana, oggi potrebbe esserci un nuovo confronto con Ferrero ma il destino dell'ex Monaco pare segnato. Pecini non sembra particolarmente convinto del margine di operatività garantito dalla Samp, o delle prospettive di mercato del club blucerchiato, oltre che dai programmi futuri.



Osti invece si sarebbe preso qualche giorno di tempo per riflettere, ma pare intenzionato ad accettare la proposta di Ferrero e continuare ulteriormente il suo percorso a fianco del Viperetta.