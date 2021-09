Il rapporto tra l'attuale direttore generale della Sampdoria Carlo Osti e il presidente Massimo Ferrero era già complesso quest'estate. Si era parlato di freddezza tra i due legata al rinnovo del contratto, ma la situazione di stallo era poi stata superata dal nuovo accordo. Ora però il gelo sembra tornato tra i due, tanto è vero che pare imminente la separazione tra il dirigente e il Viperetta.



Secondo Il Secolo XIX in queste ore, decisive, Osti dovrebbe ricevere da Ferrero la comunicazione del prolungamento delle ferie 'forzate'. In questo modo Corte Lambruschini prenderà ulteriore margine per consultarsi con i suoi legali e decidere quale sarà la migliore strada da seguire. Pare molto, molto difficile che il rapporto possa ricostruirsi. Osti oggi non sarà al Castellani per la partita con Empoli, ci sarà invece Ferrero accompagnato dal ds Faggiano.