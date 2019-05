Giornata di solidarietà per il centrocampista dellaDennise il direttore sportivo Carlo. L'occasione è arrivata grazie all'impegno del club blucerchiato, che ha donato al Comune di Campomorone la copertura di un campetto polivalente. L'impianto è stato intitolato a Samuele Robbiano, il bimbo di Campomorone che ha perso la vita insieme al padre e alla madre nel crollo del Ponte Morandi.I due blucerchiati hanno preso parte all'inaugurazione, in compagnia della famiglia di Samuele e dei compagni di classe, oltre che della Sindaco del comune nell'entroterra genovese. "Si tratta di un'iniziativa a cui abbiamo partecipato molto volentieri, anche noi dell'ambiente del calcio dobbiamo capire quanto possa essere importante ildell'azienda calcio e in particolare della Sampdoria di fronte ad una tragedia del genere" ha detto Osti alla stampa presente. "Con un aiuto faremo sì che i piccoli vicini a Samuele possano giocare in un campetto polivalente, tenendone vivo il ricordo".Si passa poi a parlare di Samp. A Osti viene chiesto un bilancio della stagione: "I bilanci si fanno alla fine, abbiamo ancora tre partite importanti che ci permetteranno di fare delle valutazioni anche sui giocatori che abbiamo visto meno.. Inevitabile la domanda su Giampaolo: "Le valutazioni le abbiamo sempre fatte con l'allenatore, perchè ha un anno di contratto, è in scadenza nel 2020 e per noi l'allenatore è Marco Giampaolo. Avevamo detto che ci saremmo visti nella settimana successiva alla partita con il Chievo, lo faremo e parleremo dei nostri programmi. Vogliamo capire se ci sono le condizioni per, che ci ha dato tante soddisfazioni. In questi tre anni la Sampdoria è cresciuta molto dal punto di vista tecnico e calcistico, e Giampaolo ha dato una grande impronta alla squadra. Da parte nostra c'è la volontà di, ne parleremo tra quattro mura perchè è la cosa più giusta".Osti non è rimasto sorpreso dalle dichiarazioni post Parma del mister: "Non ci ha spiazzati, lo conosco da tanti anni. So come è fatto caratterialmente, penso che nel dopo partita ci possano essere ancheCi ritroveremo e ne parleremo con calma. Le parole vanno anche interpretate nel modo giusto".Osti ha poi glissato sulla domanda relativa alla possibile cessione della Sampdoria: "Una società di calcio deve sempre andare avanti., sto con lui da cinque anni e mi sono sempre trovato bene. Tutto il resto non ci interessa. Le parole di Vialli? E' un grande personaggio, lo era da calciatore, ho dovuto dargli tanti calci per fermarlo (ride, ndr). Mi sembra che abbia fatto anche una grande carriera dopo aver smesso,. Ma queste - conclude -sono cose che volano sopra alla mia testa".