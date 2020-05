Il nodo Carlo Osti continua a tenere banco in casa Sampdoria. Il fatto che il contratto dell'attuale ds sia in scadenza ha ovviamente aperto la strada a parecchie riflessioni, a partire da quelle di Ferrero che si dice sia solleticato anche dall'idea di apportare alcune modifiche all'organigramma. Il dirigente da parte sua vorrebbe rimanere a Genova, ma nel frattempo cominciano ad arrivare i primi sondaggi per lui.



Ad interessarsi a Osti sarebbe stato il Bologna di Walter Sabatini, che conosce molto bene il direttore avendo lavorato insieme a lui un anno alla Sampdoria. Osti nel frattempo avrebbe già ribadito privatamente a Ferrero il suo desiderio di rimanere a Genova. Il rapporto potrebbe continuare, ma il tempo per rinnovare il contratto inizia a stringere.