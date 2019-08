Nonostante la concorrenza per Gregoire, lacontinua a ritenersi abbastanza tranquilla in merito al futuro dell'attaccante blucerchiato. Da Corte Lambruschini si sentono tutt'ora al riparo da eventuali brutte sorprese, avendo trovato da tempo l'intesa con il calciatore, mentre con lale carte sono pronte ormai da giorni. L'inghippo delle ultime ore era rappresentato dal fatto che l'accordo, sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 13 milioni, era stato superato sia dal Sassuolo che dal Cagliari. Entrambe le società infatti avevano proposto ai giallorossi, e l'irruzione di neroverdi e rossoblù aveva fatto tentennare la Roma ma pure lo stesso calciatore.Il Doria però, forte dei rapporti tra Ferrero e il procuratore Pocetta, è convinto di poter arrivare ad una fumata bianca già oggi pomeriggio. Ulteriore ottimismo deriva anche dal contatto telefonico di ieri sera tra lo stesso Defrel e Di Francesco , che potrebbe aver spinto il calciatore in direzione di Genova. Nel frattempo è arrivata una conferma dell'operazione direttamente dall'agente del francese: "", ha ammesso Pocetta a Sampnews24.com. Segno di una trattativa che ad oggi è più viva che mai, e che a breve dovrebbe conoscere il suo epilogo.