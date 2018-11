Non solo Andersen e Praet: la Sampdoria è al lavoro ai rinnovi delle sue stelline, e tra esse figura ovviamente anche Karol Linetty, centrocampista blucerchiato e della nazionale polacca. Il calciatore, arrivato a Genova nell'estate 2016, sta vivendo la terza stagione con la maglia doriana e potrebbe portare la data di scadenza del suo accordo con Corte Lambruschini dal 2021 al 2022.



Secondo Il Secolo XIX filtra ottimismo in merito alla fumata bianca tra la Sampdoria e Linetty, mentre perdura lo stallo relativo al futuro di Fabio Quagliarella, in scadenza nel 2019. La sensazione è che il finale non sia scontato, e che tutte le soluzioni restino aperte.