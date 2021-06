A fine giugno, per la precisione il 25, scadeva il termine per il pagamento degli stipendi di marzo dei tesserati, fissato dall'accorto tra la Figc e i club. La Sampdoria, scrive Il Secolo XIX, ha provveduto a effettuare il bonifico ai tesserati della società blucerchiata. La prossima settimana verranno pagate le mensilità di aprile e maggio.



Oggi invece si terrà in videoconferenza l'assemblea degli azionisti, convocata presso la sede della Sport Spettacolo Holding a Roma. Verrà approvato il bilancio chiuso il 31 dicembre con un passivo di 14.7 milioni di euro e contestualmente il Consiglio d’Amministrazione provvederà a nominare il revisore legale dei conti.