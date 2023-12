Continua spedita l'opera di ristrutturazione del debito e dei conti della Sampdoria da parte della nuova proprietà. Tutte le pendenze adesso, grazie anche al contributo di nuovi investitori di Singapore trovati da Matteo Manfredi, vengono saldate regolarmente e anzi, talvolta in anticipo.



Ad esempio, gli stipendi federali di ottobre, in scadenza domani per un totale complessivo di circa 4 milioni di euro, sono già stati pagati. Onorata anche, fa sapere Il Secolo XIX, la la quota della maxi rata del debito con il Fisco, che va rispettata in maniera scrupolosa per non perdere il beneficio della rateizzazione. Nel frattempo, nei prossimi giorni inizieranno ad essere saldati i pregressi con i fornitori, relativi alle scorse mensilità.