In queste ultime giornate, il trequartista della Sampdoria Valerio Verre sta trovando maggiore spazio, complici i tanti infortuni e i pochi elementi in forza alla formazione blucerchiata. Sul giocatore, però, si sta muovendo il mercato, in particolare dalla Serie B.



Nei giorni scorsi, per l'ex Empoli si era fatto avanti il Bari, che però adesso avrebbe concorrenza sempre dalla cadetteria. Secondo Sky Sport anche il Palermo avrebbe fatto un sondaggio per capire con la Samp la fattibilità dell'operazione.