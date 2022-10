Dalla Sampdoria, dopo la partita con la Roma e la comparsata di Massimo Ferrero, filtra preoccupazione per la situazione societaria del club. Ad alzare la voce, questa volta, è stato il consigliere Gianni Panconi, l' 'uomo dei conti' doriano con un passato nella prestigiosa Ernst & Young.



A riportare lo sfogo di Panconi dopo la partita con la Roma, a seguito delle conferenze stampa di Mourinho e Stankovic, è il Corriere dello Sport. Il quotidiano pubblica il virgolettato del membro del CdA doriano: "Se non troviamo 40 milioni, falliamo. E l’anno prossimo ci ritroviamo a giocare a Vado". Uno sfogo, e soprattutto un chiarimento pubblico in attesa che le fantomatiche offerte per l'acquisto del club diventino concrete con l'unica cosa che conta, ossia i soldi, ancora non arrivati sul famoso conto escrow.