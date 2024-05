Sampdoria, Paratici jr batte la Juventus: in tribuna papà Fabio. E i rapporti con Manfredi...

Il legame tra Fabioe laaffonda le sue radici nel passato. L'ex dirigente dellaè 'cresciuto' calcisticamente proprio a Genova, insieme a Beppe Marotta, prima di passare in bianconero insieme all'attuale dirigente dell'Inter. Il rapporto tra Paratici e il club blucerchiato però secondo alcuni rumors sarebbe ripreso quest'estate: circolava nel capoluogo ligure con insistenza la voce che il direttore ex Tottenham stesse agendo come 'consigliere ombra' di Radrizzani e Manfredi.Di certo, i rapporti tra l'attuale presidente della Samp e Paratici sonoI due si sentono, scambiano opinioni e consigli, pur non avendo Paratici alcun rapporto attualmente con la Samp, anche perché attualmente è ancora in vigore la squalifica da 30 mesi. Tecnicamente però Paratici, avendo vinto l'appello contro il provvedimento del Comitato Disciplinare della Fifa che aveva esteso a livello mondiale la squalifica comminatagli dalla Figc,. Non può entrare negli spogliatoi prima e dopo le partite, né trattare eventuali rinnovi con agenti e giocatori ad esempio, ma potrebbe interessarsi al calciomercato, senza rappresentare ufficialmente la squadra durante le trattative.

In realtà però un legame ufficiale tra la Sampdoria e Paratici c'è. E' rappresentato dal figlio, attaccante classe 2008 dell'Under 16 blucerchiata. Ecco svelato il motivo per cui papà Fabio è stato avvistato ieri a Bogliasco, presso il Garrone. L'occasione era imperdibile: Lorenzo con la formazione blucerchiata affrontava proprio i pari età della Juventus, l'altra squadra a cui il dirigente è legato. La Samp ha battuto la Juve 3-1, conParatici senior era accompagnato in tribuna dalla moglie Roberta e da Fabio Papagni, coordinatore degli scout della Sampdoria.