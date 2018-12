Le voci sul futuro di Fabiosi moltiplicano, e parallelamente a quelle che vogliono ilinteressato all'attaccante dellacorrono le indiscrezioni che raccontano di una trattativa già avviata da parte del club blucerchiato per rinnovare il contratto del suo capitano. La negoziazione sarebbe stato imbastito dal Doria già da lunedì della settimana scorsa, e il gol alla Lazio (il quinto consecutivo) ha lanciato un segnale preciso alla dirigenza.I problemi attualmente sarebbero sostanzialmente tre. Il primo è legato aitra Massimo Ferrero e l'avvocato Giuseppe Bozzo, dopo la vicenda Zaza (che fa parte degli assistiti del procuratore, al pari di Quagliarella). Il secondo ostacolo invece è dovuto al fatto che il patron blucerchiato si sarebbe decisoa ridiscutere il rinnovo di Quagliarella. L'ultimo nodo da sciogliere riguarda la parte economica: il numero 27 non vorrebbeo spalmata, anche perchè al di là dell'età il rendimento continua ad essere altissimo. La base di trattativa, quindi, è di 1,2 milioni a stagione.Oggi Ferrero sarà a Genova per la festa di fine anno della Samp, e ne approfitterà per incontrare Quagliarella. Il numero uno doriano vorrebbe proporre al centravanti stabiese un prolungamento annuale, sino a giugno 2020, con un'opzione per la stagione successiva legata alle presenze e al minutaggio, sulla falsariga di quanto fatto con Edgar Barreto.La base di partenza è comune tra la Sampdoria e Quagliarella: l'ex Juve e Napoli ha sempre ribadito di voler chiudere la carriera alla Samp, e Corte Lambruschini non vuole privarsi del suo giocatore più rappresentativo, uno che in quanto a peso specifico nello spogliatoio conta eccome. Inoltre Il Secolo XIX avanza anche un'ipotesi: secondo il quotidiano non sarebbe casuale che le voci sul Milan siano esplose proprio in uno dei momenti più delicati della trattativa.da parte dell'entourage del calciatore. Anche perchè sembra difficile ipotizzare che di fronte ad un'offerta importante proveniente dalla Samp Quagliarella decida di trasferirsi a Milano, sponda rossonera, per andare a giocarsi il posto con Higuain e Cutrone.