La Sampdoria prepara la ripresa degli allenamenti collettivi, che al momento resta prevista per lunedì. Il protocollo da seguire, molto rigoroso, metterà alla prova la struttura organizzativa blucerchiata e presenta parecchi passaggi chiave, anche piuttosto curiosi. Tra domani e dopodomani, tanto per cominciare, verrà eseguita una profonda sanificazione del centro sportivo di Bogliasco, anche utilizzando il perossido di idrogeno.



I giocatori poi andranno in ritiro nell’Ac Hotel, sede consueta anche durante la stagione. Venerdì e sabato la società sottoporrà a test chiunque non li abbia ancora fatti e nelle prossime settimane entrerà in contatto con la ‘bolla sterile’ composta da negativi accertati. Secondo Il Secolo XIX i vari dirigenti, come Osti e Ienca, ma pure i membri dello staff – incluso Ranieri – in attesa del responso, previsto in un paio di giorni, resteranno letteralmente barricati nelle rispettive stanze. Non potranno uscire per nessun motivo, e anche i pasti verranno loro serviti su un vassoio appoggiato dalla porta.