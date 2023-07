Ieri a Bogliasco si è rivista una figura che anche durante l'ultimo anno di Ranieri era comune incrociare dalle parti del Mugnaini: si tratta di Federico Pastorello, a suo tempo procuratore di vari giocatori in orbita Sampdoria, e ieri presente presso il centro sportivo blucerchiato per il via al raduno. Il Doria ha infatti da poco messo sotto contratto un calciatore della sua scuderia, Matteo Ricci.



Nelle ultime ore però un altro assistito di Pastorello, ossia Patrick Cutrone, è stato accostato alla Samp. Il giocatore attualmente è in forza al Como, e l'agente ha escluso la possibilità di una sua partenza dal club biancoblu: "Cutrone sta bene dove sta, ma sono sicuro che alla Sampdoria lavoreranno bene per fare una buona squadra" ha tagliato corto Pastorello a Tuttosport.